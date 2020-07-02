Мэр украинского города Коломыя в Ивано-Франковской области Игорь Слюзар заявил, что он и его заместитель, имя которого не называется, заразились коронавирусной инфекцией и ушли на карантин.

По последним данным минздрава Украины, в Ивано-Франковской области подтверждено 2489 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 1108 из которых выздоровели.

«Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее. У одного из заместителей городского головы также подтвердился коронавирус. Мы с семьями идем на самоизоляцию на 2 недели. Ближайший круг контактных лиц также пройдет тестирование», — написал Слюзар в четверг на своей странице в Facebook.

Также он призвал граждан соблюдать элементарные правила безопасности и заботиться об иммунитете.