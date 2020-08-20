Падение ВВП РФ в июле составило 4,7% в годовом выражении после спада на 6,4% в июне, за январь — июль показатель снизился на 3,8%, следует из обзора Минэкономразвития «Картина деловой активности за июль 2020 года».

«По оценке Минэкономразвития России, в июле продолжилось улучшение динамики ВВП — падение сократилось до минус 4,7% в годовом выражении по сравнению с минус 6,4% в июне. В целом за 7 месяцев текущего года ВВП, по оценке, снизился на 3,8% в годовом выражении», — говорится в обзоре.

Как отмечает заместитель министра экономического развития Полина Крючкова, данные по ВВП России в июле оказались лучше прогнозов Минэкономразвития и позволяют говорить о продолжении восстановления экономики. При этом в условиях сохраняющейся неопределенности на международных рынках Минэкономразвития считает преждевременным фиксировать устойчивые тренды, подчеркнула она.

Наиболее активное восстановление в июле наблюдалось в секторах, ориентированных на потребительский спрос.

«Спад оборота розничной торговли сократился до -2,6% в годовом выражении (после -7,7% в прошлом месяце) преимущественно за счет непродовольственного сегмента (-2,7% год к году по сравнению с -11,3% г/г в июне)», — отмечается в обзоре.

Так, в июле продажи новых автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса, на 6,8% превысили уровень аналогичного месяца прошлого года (после падения во втором квартале на 48,6%).

Значимый вклад в улучшение динамики ВВП в июле также внесли обрабатывающая промышленность (падение в июле на 3,3% после 6,4% в июне) и сельское хозяйство (рост в июле на 4% после 3% в июне). В строительстве в последние два месяца годовые темпы роста стабилизировались на околонулевом уровне (-0,2% в годовом выражении в июле) после умеренного снижения в апреле — мае, указывают в Минэкономразвития.

По данным министерства, в сфере услуг обороты остаются существенно ниже уровней прошлого года в условиях сохранения ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В то время как в несырьевом секторе экономики масштаб спада существенно сократился, восстановление ВВП сдерживается негативными показателями добывающего комплекса и смежных отраслей», — отмечают в Минэкономразвития.

Падение добычи полезных ископаемых в июле ускорилось до -15,1% в годовом выражении по сравнению с июнем -14,2%, в этих условиях грузооборот транспорта в июле сохранялся существенно ниже уровней прошлого года (-8,4% в годовом выражении после с -9,6% в июне), в первую очередь за счет трубопроводного транспорта.

Рынок труда

По оценке Минэкономразвития, в июле продолжилась стабилизация на рынке труда: замедлилось как снижение числа занятых, так и увеличение числа безработных. В результате уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, незначительно увеличился по сравнению с июнем.

«Восстановление спроса на рабочую силу подтверждается данными портала HeadHunter о динамике вакансий: сокращение количества вакансий в июле, как и в июне, составило -2% в годовом выражении после -17% в мае и -7% в апреле», — указывают в Минэкономразвития.

«В июле продолжалась активная регистрация населения в органах службы занятости. По состоянию на конец июля численность официально зарегистрированных безработных составила 3,3 млн человек по сравнению с 2,7 млн человек на конец июня (на 18 августа — 3,5 млн человек)», — отмечается в обзоре.