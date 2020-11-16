Мэр Сочи Алексей Копайгородский обратился к массово ринувшимся на курорт россиянам, которые отдыхают и работают на удаленке. Он призвал соблюдать санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора из-за угрозы распространения коронавируса. Видеообращение размещено на его странице в Instagram.

«Мы стоим на пороге зимнего сезона. Сейчас фиксируется повышенный спрос на отдых в Сочи — бронирование активное, многие отели и гостиницы зарезервированы на 90 процентов. Есть и те, кто уже полностью завершил продажи на новогодние праздники. Туроператоры сообщают, что в гости к нам приедут туристы из всех регионов России», — сказал Копайгородский.

Мэр отметил, что «сочинское радушие и гостеприимство» возможно только потому, что пока удается сдерживать распространение коронавируса. Всех прибывающих в город он призвал четко следовать требованиям режима повышенной готовности: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее российская блогерша, переехавшая в Сочи, назвала смертельные опасности жизни и отдыха на курорте. Она отметила горные сели, лавины, а также камнепады и смерчи в числе опасностей.

Перед этим в сети появилось видео, на котором запечатлен один из пляжей в Сочи, переполненный отдыхающими в конце бархатного сезона в ноябре. На кадрах видно, что прибрежная зона заполнена туристами, которые загорают на солнце и купаются в море.