Мэр города Томска Иван Кляйн на закрытом совещании наградил свою жену Галину званием «Меценат года». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В администрации города радиостанции заявили, что решение об отказе от торжественного мероприятия по случаю награждения Галины Кляйн было принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа. Награду она получила за многолетний вклад бизнеса в развитие Томска.

Вместе с тем, по данным радиостанции, Галина Кляйн стала генеральным директором местного пивоваренного завода в 2013 году. В том же году Иван Кляйн стал мэром Томска. По информации «Говорит Москва» контрольный пакет акций компании Галине Кляйн предложил муж.

Ранее сообщалось, что учащийся в седьмом классе сын главы Серовского городского округа Свердловской области Василия Сизикова в прошлом году заработал более 400 тысяч рублей, получая алименты. В документе также сказано, что школьник пользуется жилым домом площадью 552,8 квадратных метра и 212-метровой квартирой, а его отец — двумя домами площадью 121,3 и 296 квадратных метра. В собственности у мэра и его сына нет ни недвижимости, ни транспортных средств, значится в декларации.

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