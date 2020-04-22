Власти Нью-Йорка планируют организовать массовое тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом в среду, 22 апреля, пишет CBS New York со ссылкой на мэра города Билла де Блазио.

В ходе пресс-конференции градоначальник обозначил дальнейший план городских властей под названием «Тестируй и отслеживай» (Test & Trace). Он признал, что на данный момент Нью-Йорк еще не готов к развертыванию плана, потому что не обладает достаточным объемом средств для диагностики COVID-19.

Однако мэр пообещал, что город обеспечит все возможности для широкого тестирования всех жителей города.

Граждане с положительным результатам теста будут сразу же отправлены на самоизоляцию, при этом при отсутствии возможности изолироваться дома, больным будут предоставлены гостиничные номера.

«Мы окажем вам необходимую помощь. Наш план заключается в том, чтобы помочь вам изолироваться до полного выздоровления, получить необходимую поддержку и, конечно, пройти тестирование снова, чтобы знать, когда с болезнью будет покончено, чтобы вы могли вернуться к своей обычной жизни», — заявил де Блазио.

Также градоначальник отметил необходимость отслеживания контактов заболевших, для чего будут созданы специализированные команды.

Мэр назвал план «большой-большой работой», которая только начинается.

21 апреля количество зараженных коронавирусом в США превысило 800 тыс. За сутки в стране скончались более 2,7 тыс. пациентов с COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 22 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,58 млн человек, из них 180 тыс. скончались, 706,4 тыс. пациентов выписаны из больниц. В настоящее время Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных и числу летальных исходов.