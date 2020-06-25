Председатель Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак сообщил, что точные причины возникших проблем с качеством воды у части жителей Минска в настоящее время не установлены, но они могут быть связаны с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода.

В среду жители двух минских районов — Фрунзенского и Московского — с населением до 800 тысяч человек пожаловались в соцсетях, что вода из-под крана пахнет «йодом», «хлоркой» и «нечистотами». Некоторые писали о раздражении и зуде на коже. Вечером в среду в эти районы был организован подвоз качественной воды в автоцистернах. С обеспечением чистой водой жителям пострадавших районов Минска помогали также волонтеры и бизнес, в частности, компании, выпускающие бутилированную воду. В четверг «Минскводоканал» заявил, что воду из-под крана нельзя пить, но можно использовать в хозяйстве. По данным предприятия, на насосных станциях вода соответствует нормативам, но минчане должны слить ее в своих квартирах, чтобы некачественную воду из системы вытеснила чистая вода. К сливу некачественной воды из системы в четверг также подключились подразделения МЧС.

«Причины произошедшего на данный момент не установлены. Исходя из докладов городских служб одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода. Для проведения соответствующих надзорных действий и установления истинных причин Минский горисполком обратился в прокуратуру», — цитирует Сивака пресс-служба мэрии в официальном Telegram-канале.

По его словам, в зону системы водоснабжения, где возникли проблемы с качеством воды, попало 2569 домов, в 96% из них уже завершены работы по промывке водопроводов. Сейчас городским центром гигиены и эпидемиологии в отдельных точках, их около 100, делается анализ воды, проинформировал глава исполкома. Он отметил, что если результаты будут положительными, существующие ограничения по потреблению питьевой воды будут сняты.

«Проблемы с водой возникли в тех районах столицы, где вода подается из поверхностных источников. Первые обращения по качеству воды стали поступать от жителей Фрунзенского и Московского районов, потому что их территория находится рядом с очистными станциями. До остальных некачественная вода дошла позже, потому что расстояние дальше. Это — микрорайоны железнодорожного вокзала и часть Курасовщины в Октябрьском (районе – ред.), улицы Немига-Тимирязева в Центральном (районе – ред.)», — сказал мэр. Он подчеркнул, что «ситуация контролируемая».

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