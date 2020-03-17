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Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязь усилили меры по борьбе с коронавирусом. Организации перевели ряд сотрудников на удалённую работу.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Москве министром экономического развития РФ М. Г. Решетниковым, министром промышленности и торговли РФ Д. В. Мантуровым, министром цифрового развития и массовых коммуникаций РФ М. И. Шадаевым подписан приказ, направленный на усиление мер профилактики коронавирусной инфекции 2019-nCoV в правительственном комплексе, — говорится в совместном заявлении.

Всем руководителям подразделений поручено оказать необходимую помощь в организации удалённой работы для сотрудников.

Ранее работники Внуково сообщили о принудительной отправке в отпуск из-за коронавируса. При этом им запретили покидать Московскую область.

NEWS.ru писал, что около 80% российских работодателей не смогли обеспечить своим сотрудникам возможность для удалённой работы. Треть компаний не стали принимать меры по борьбе с коронавирусом.

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