Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин сжег российский флаг возле здания посольства РФ в Киеве. Видео, в котором Семенихин сжигает флаг, он опубликовал на своей странице в Facebook в субботу.

«Нахожусь сейчас возле посольства страны-оккупанта. Что я здесь делаю? Я сейчас делаю ответ Толику Шарию (украинский видеоблогер Анатолия Шарий, лидер «Партии Шария» — ред.), который недавно уже в который раз выпустил обо мне видеоролик, в котором якобы разоблачает меня там в чем-то. Посмотрев этот ролик, я понял, что единственный мой грех — это то, что я в свое время сжег российский флаг и включал гимн, направляя колонку в сторону сепаратистов… Толик Шарий, передаю тебе привет и торжественно сжигаю твой флаг… Пусть твои владельцы тебе звонят и говорят: «Зачем ты такое делаешь, и теперь российские флаги жгут прямо под посольством?» — сказал Семенихин на видео.

Затем он включил гимн Украины и под него сжег российский флаг.

О каком именно видео и о каких именно «разоблачениях» идет речь, Семенихин не объяснил, но Шарий в конце 2019 года публиковал видео, в котором высмеивал политику властей Конотопа. Сам Шарий известен своими пророссийскими взглядами. Семенихин же является бывшим участником АТО («антитеррористической операции» в Донбассе в 2014-2019 года), член националистического объединения «Свобода».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.