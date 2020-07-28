Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевского городского совета на костылях и пошутил, что может «накостылять» безответственным чиновникам.

По данным пресс-службы Киевского горсовета, Кличко пришел на заседание во вторник на костылях.

«Рад видеть всех в добром здравии и хорошем настроении! Я сегодня, видите, как пришел… Поэтому не зря всем говорю регулярно на брифингах: берегите себя! И не только от коронавируса. Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие. Но ничего, мне не привыкать», — цитирует Кличко пресс-служба горсовета.

Мэр украинской столицы добавил, что пока не сможет быстро ходить и предположил, что это может обрадовать некоторых представителей власти.

«И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пендели не будут долетать? Но теперь появилась новая опция для нерадивых — «накостылять», — предупредил градоначальник.