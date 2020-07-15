Мэр города Ситка (штат Аляска, США) Гэри Пэкстон заявил, что перенос в музей памятника правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову будет осуществлен «с уважением».

«Статуя будет перемещена в музей в уважительной и позитивной манере», — заявил Пэкстон Mpravda.com.

Ранее в среду совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию о переносе памятника Баранову из центра города в музей.

Ранее группа жителей Ситки выступила с предложением убрать из центра города памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX веков Александру Баранову. Большинство выступавших за снос статуи принадлежат к коренному народу тилинкиты. Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника. Как сообщила Mpravda.com председатель КСОРС Елена Брэнсон, она собрала почти 6 тысяч подписей.

Фонд Art Russe ранее заявил, что направил властям Ситки обращение с предложением выкупить памятник первому российскому губернатору Аляски. Кроме того, фонд направил подобное предложение властям Нью-Йорка по поводу монумента президенту США Теодору Рузвельту, который городские власти решили демонтировать на фоне волны протестов против расизма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке, заявлял, что в России тоже был период сноса памятников, и он не был самым блистательным в истории страны.