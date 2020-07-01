Михаил Тургиев. Власти города Ситка на Аляске пока не ознакомились с идеей фонда о покупке памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX веков Александру Баранову, который требует убрать группа жителей города, сообщил в среду Mpravda.com по телефону мэр Ситки Гэри Пэкстон.

«У нас будут открытые, конструктивные, уважительные обсуждения в течение следующего месяца, чтобы решить, что делать со статуей. Но я не получал этого (предложения) и не знаю, получал ли администратор. Я – нет», — сказал он.

Он не стал комментировать возможность принятия такого предложения.

«Это будет решение (городского) собрания, и я не готов говорить от имени собрания», — сказал Пэкстон.

Однако он заверил, что городское собрание намерено принять взвешенное решение по этому вопросу.

Ранее фонд Art Russe заявил, что направил властям Ситки обращение с предложением выкупить памятник первому российскому губернатору Аляски. Кроме того, фонд направил подобное предложение властям Нью-Йорка по поводу монумента президенту США Теодору Рузвельту, который городские власти решили демонтировать на фоне волны протестов против расизма.

Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) ранее составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX веков Александру Баранову (1747-1819). Согласно данным петиции, размещенной на сайте КСОРС, группа жителей города Ситки (штат Аляска) выступила с предложением убрать из центра города статую Баранова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке, заявил, что в России тоже был период сноса памятников и он не был самым блистательным в истории страны.