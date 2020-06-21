Мэр Брюгге Дирк Ле Фау подвергся нападению в субботу, 20 июня, в результате которого был ранен ножом в шею. Бургомистра пришлось госпитализировать, пишет Le Point.

Нападение на 62-летнего мэра произошло в полдень среди улицы. Неизвестный нанес бургомистру удар в шею. Вскоре преступника задержали. Пресс-секретарь прокуратура Селин Д’Хаве отметила, что, по всей видимости, преступник являлся «клиентом фирмы».

По ее словам, Ле Фау прооперировали, нанесли 24 шва, и сейчас мэр Брюгге находится «вне опасности», но он останется в больнице до воскресения.