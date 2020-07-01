Пара Меньщиковых очень хотела одержать победу в конкурсе «свадьба на миллион», мечтая сыграть свадьбу за счет проекта. Для того чтобы осуществить свою мечту, Степе были нужны высокие рейтинги, то есть, популярность среди телезрителей. Видимо, поэтому парень поссорился со своим соседом по поляне Александром Задойновым, который также претендовал на победу в свадебном конкурсе.



Мужчины так разругались, что даже стали цеплять членов семьи – Степа упрекнул Сашу за неуплату алиментов на детей, а тот в ответ обвинил обидчика в том, что он хочет сдать престарелого парализованного отца в дом престарелых, несмотря на то, что его мать против этого.



Но сейчас, когда Меньщиковы выбыли из конкурса, мужчины уже примирились, а Задойнов даже извинился перед Меньщиковым за поднятие на обсуждение его семейных тем. Геля же до сих пор не может успокоиться от предвзятого, как она считает, голосования.