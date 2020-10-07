Новоиспечённые родители Ангелина Монах и Степан Меньщиков определились, кого сделают крёстными для своей малышки Степании. Выбор пал на бывшую участницу телестройки Марину Африкантову и некоего Валерия Евгеньевича. Крестины малышки пройдут 7 октября в Сочи.



Наверняка, во время таинства дочку Меньщиковых нарекут иначе, ведь имени Степания в святцах не существует. Предположительно, что девочке дадут имя Степанида или Стефанида. Малышку покрестят в одном из храмов Сочи. Кстати, именно в этом городе и собиралась рожать Ангелина, но по обстоятельствам дочка появилась на свет в московской клинике. И только после этого вся семья отправилась на прекрасный берег Чёрного моря.



На днях Марина Африкантова поделилась со своими подписчиками, что скоро в её жизни произойдет важное событие. Также она просила фолловеров угадать, куда собирается лететь в скором времени. Теперь всё встало на свои места, девушка полетит в Сочи и станет крёстной мамой маленькой Степании.