Недавно Степан Меньщиков и Ангелина Монах подали заявление в ЗАГС. Счастливые ребята опубликовали радостное видеообращение к фанатам телестройки, в котором сообщили о том, что уже 7-ого июля они станут мужем и женой.



Так, Меньщиков и Монах не захотели брать больше времени на подготовку к свадьбе, так как девушка хочет родить их ребенка в браке. Чтобы назначить такую раннюю дату для росписи ребята проделали немало работы: заблаговременно записались на прием в ЗАГС, оплатили пошлину, подготовили справку о беременности.



Пару с помолвкой уже поздравили их родители. Также за маму очень рады дети Гели, которые также прислали ей поздравления. А вот экс-супруга Степы Евгения Шамаева проигнорировала такое событие. Если ребята не передумают и не рассорятся, то их свадьба станет первой на поляне в текущем году, открыв собою свадебный сезон на реалити-шоу.