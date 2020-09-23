Степан Меньщиков помог Алексею Безусу провести свадьбу Анастасии Голд и Ильи Яббарова. Многие гости отметили, что если бы не Стёпа, то торжество было бы очень посредственным и скучным, а известный балагур сумел своими шутками и стараниями помочь Безусу не ударить в грязь лицом. Кроме этого, с молодоженов мужчина не взял ни копейки за свои старания.



Стоит напомнить, что Илья Яббаров всегда говорил о том, что мечтает видеть ведущим своей свадьбы Влада Кадони. Видимо, на такого ведущего у шансонье проекта не хватило денег, поэтому было решено остановиться на кандидатуре Алексея Безуса. К тому же, услуги молодого человека были бесплатны для невесты с женихом. Многие зрители сразу посчитали, что это не самая лучшая идея, ведь Безус либо переборщит со спиртными напитками, либо просто заставит всех гостей скучать, да и сами приглашенные не станут обращать на него внимания.



Тут на помощь начинающему ведущему пришёл Степан Меньщиков, который буквально спас весь праздник. Мужчина балагурил, пел на торжестве и старался сделать свадьбу максимально интересной.