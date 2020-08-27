Дочь Ангелины Монах и Степана Меньщикова появилась на свет в районе 8 часов утра 26 августа 2020 года. По этому случаю Стёпа записал трогательное видеообращение любимой супруге, в котором поблагодарил её и признался в любви.



Ангелина поделилась радостной новостью небольшим постом в своём микроблоге, где написала, что дочка родилась весом 3 140 граммов. Стоит напомнить, что незадолго до родов врачи говорили, что по результатам скрининга у малыша наблюдается недостаток веса. Из-за этой информации Геля довольно сильно переживала. К счастью, всё оказалось лучше, чем показали приборы, малышка появилась на свет в хорошем весе и совершенно здоровая.



Накануне родов Ангелина и Стёпа очень часто ругались и были на грани развода. Степан провоцировал скандалы, выпивал и расстраивал жену своими выходками. Геля даже подумывала о том, что станет матерью-одиночкой. Судя по видеообращению Степана, отношения супругов ещё можно спасти и даже улучшить. Поклонники пары надеются, что совместный ребёнок сможет сплотить их пару.