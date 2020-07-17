Задолго до того, как Меньщиков и Монах пополнили ряды участников семейного шоу, в сети была обнародована информация о свадьбе Степана и Ангелины, которые устроили по этому поводу громкое торжество. В этой связи у зрителей возникли логичные вопросы к ведущим телепроекта, которые говорили, что ребята еще не женаты, а потому претендуют на участие в свадебном конкурсе. Разумеется, в адрес пары сразу же полетели обвинения в обмане.



Последующие несколько месяце Меньщиков и его избранница уверяли всех окружающих, что никакой свадьбы вовсе не было, а с их стороны было лишь участие в рекламной акции загородного комплекса. В итоге обвинения в обмане сошли на нет, а после подачи Степаном и Гелей заявления в ЗАГС все окончательно поверили ребятам и успокоились.



И вот на днях в сети вновь появились свадебные фотографии Меньщикова и Монах. Поклонники пары незамедлительно начали осыпать ребят поздравлениями, но, как выяснилось уже в ближайшем будущем, опять-таки слишком поспешно. Степан заявил, что это была всего лишь репетиция свадьбы. Пытаясь обосновать необходимость репетиции, Меньщиков рассказал о серьезности своего подхода к торжеству такого плана, но раскрывать все подробности закономерно не стал.