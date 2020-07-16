Наконец-то поклонники пары Степана Меньщикова и Ангелины Монах дождались бракосочетания своих любимцев. Ребятам удалось утрясти все формальности и официально зарегистрировать свои отношения до рождения ребенка. Степан и Ангелина поделились впечатлениями и рассказали, что безмерно счастливы по поводу того, что их долгожданная свадьба состоялась и прошла более чем успешно.



Степан изначально предупреждал, что ни гостей, ни отдельного эфира на регистрации в ЗАГСе у них не будет. Однако, дабы избежать каких-либо сомнений и кривотолков, мужчина продемонстрировал всем желающим официальные документы, подтверждающие факт бракосочетания. Ведь многие были уверены, что эту пару держит вместе исключительно взаимный пиар и желание заработать на шоу.



Что касается основного праздника, то его ребята решили отметить позднее, ориентировочно в сентябре. Или же непосредственно по возвращении из декретного отпуска. Эти заявления расстроили некоторых фанатов пары, которые теперь переживают, что Степан и Ангелина больше не вернуться в периметр, а останутся жить обычной жизнью за его пределами. Ну, а противники ребят выдвинули версию о том, что те просто решили сэкономить деньги на торжестве.



