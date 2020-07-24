Степан Меньщиков заигрался и сам запутался в попытках сыграть свадьбу с возлюбленной Ангелиной Монах. Совсем недавно он выдал фотосессию за свадебную церемонию. Всеми силами он старается вернуться в гонку «Свадьбы на миллион».



В новом выпуске шоу «Спаси свою любовь» от 23 июля 2020 года участник Захар Саленко предложил Меньщикову в случае победы разделить выигрыш на двоих. Однако практически сразу стало ясно, что Степан намерен «кинуть» Захара при любом удобном случае. Сейчас Степану выгодно обсуждать эту тему и подогревать интерес публики, но когда появится нужный момент, он обязательно подставит Саленко. В этом он признался при разговоре с Катей Богдановой.



Зрителей совсем не удивляет подобное поведение Степана Меньщикова. Ведь большинство вещей он делает ради «хайпа», эпатажа, внимания публики и, конечно же, собственной выгоды. К тому же Степан не упустит отличную возможность показать молодому Захару Саленко, кто тут главный.