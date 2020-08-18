За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 4 748, до 932 493 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 4 892 человека, за день до этого — 4 969, еще днем ранее — 5 061.

В 29 процентах новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 6 527 россиян выписались после выздоровления, 132 пациента с коронавирусом умерли. За все время от коронавируса в России излечились 742 628 пациентов, 15 872 человека скончались.

Новые случаи выявили в 83 регионах. Больше всего: Москва (693), Санкт-Петербург (157), Свердловская область (149), Московская область (145), Ставропольский край (128), Ростовская область (128), Красноярский край (117), Нижегородская область (116), Иркутская область (108), Оренбургская область (100).

Менее 100 новых случаев: Саратовская область (98), Кемеровская область (96), Воронежская область (95), Ульяновская область (95), Омская область (94), Алтайский край (91), Волгоградская область (89), Приморский край (89), Краснодарский край (84), Архангельская область (83), Ямало-Ненецкий АО (76), Хабаровский край (73), Ханты-Мансийский АО (72), Мурманская область (67), Челябинская область (67), Пермский край (64), Дагестан (60), Сахалинская область (60).

Менее 60: Тюменская область (55), Кировская область (51), Пензенская область (51), Новосибирская область (50), Якутия (47), Белгородская область (45), Астраханская область (44), Томская область (44), Орловская область (43), Самарская область (43), Ярославская область (37), Алтай (37), Вологодская область (35), Башкирия (34), Чувашия (33), Бурятия (33), Ивановская область (32), Мордовия (32), Коми (31), Татарстан (30).

Менее 30: Костромская область (28), Курская область (28), Тульская область (28), Удмуртия (27), Рязанская область (26), Тверская область (26), Ленинградская область (26), Калужская область (25), Псковская область (25), Курганская область (25), Ингушетия (24), Магаданская область (24), Крым (24), Тамбовская область (23), Калининградская область (23), Владимирская область (22), Новгородская область (20).

Менее 20: Тыва (19), Карачаево-Черкессия (18), Брянская область (17), Кабардино-Балкария (17), Марий Эл (17), Амурская область (17), Липецкая область (16), Хакасия (16), Адыгея (15), Камчатский край (14), Смоленская область (13), Северная Осетия (10), Забайкальский край (10), Калмыкия (6), Чечня (6), Севастополь (6), Карелия (4), Еврейская АО (2).

Как сообщал «Рамблер», к 18 августа в России провели более 32,9 миллиона тестов на коронавирус, 184 тысячи из них — за последние сутки.