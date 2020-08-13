Министры иностранных дел Евросоюза в пятницу обсудят возможные санкции против Белоруссии. А в субботу госсекретарь США Майк Помпео в Варшаве поговорит с польским коллегой Яцеком Чапутовичем о событиях в республике. Ограничатся ли европейцы и американцы «озабоченностью» из-за стычек милиции с протестующими или накажут Минск, разбиралось Mpravda.com.

Атака на ценности

Американские политики не скупились на грозные слова. Их возмущали не только действия белорусских силовиков, но и официальные итоги волеизъявления, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко переизбрался на шестой срок, получив 80 процентов голосов.

Три ночи подряд в республике не утихали стычки между милицией, применявшей резиновые пули и светошумовые гранаты, и сторонниками оппозиции. Счет задержанным шел на сотни. Уже четверть века ЕС и США не признают белорусские выборы соответствующими демократическим нормам. Но на этот раз масштаб протестов вызвал более эмоциональную реакцию.

Так, член комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес пообещал Лукашенко и его окружению новые санкции, если «продолжится неистовая атака на демократические ценности». Американский парламентарий подчеркнул, что белорусский президент «подтвердил сейчас свою репутацию последнего диктатора Европы». И указал, что достижения администрации Дональда Трампа в сближении с Минском ничего не стоят, пока «белорусские власти не пересчитают правильно голоса».

При Трампе Белый дом действительно навел мосты с Минском. На низшей точке отношения двух стран находились в 2008 году. Тогда в ответ на отзыв главы белорусского диппредставительства из Вашингтона столицу республики покинул посол США. Произошло это после того, как под американские санкции попала государственная компания «Белнефтехим».

С тех пор посольствами руководили временные поверенные в делах. Потепление началось лишь в 2019-м после встречи заместителя госсекретаря Дэвида Хейла с Лукашенко. Условились обменяться послами. В Минск Трамп решил отправить Джули Фишера, заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС.

Естественно, теперь все затормозится. Сенатор Крис Мерфи так и заявил: «Еще не время для улучшения дипломатических отношений с правительством Лукашенко».

Глава американской дипломатии, госсекретарь Майк Помпео выразил «глубокую озабоченность» по поводу выборов, которые, по его мнению, не были «свободными и честными». Он призвал Минск «уважать права белорусов на мирные собрания», «воздержаться от применения силы» и «выпустить тех, кого неправомерно задержали».

Хотя Помпео, по его словам, поддерживает «белорусские независимость и суверенитет», внутренними делами республики он плотно займется в Варшаве, куда приедет 15 августа. «Обсуждая широкий спектр международных вопросов, министры также обратятся к текущей ситуации в Белоруссии», — информировал польский МИД.

Варшава занимает последовательно жесткую позицию. Сразу после первых столкновений в Минске премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил давить на Лукашенко единым фронтом — провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в республике. «Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе», — обратился он к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Ничего не изменилось

В ЕС считают, что белорусские выборы «не были ни свободными, ни честными».

«Власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, <…> избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства — участника ОБСЕ», — говорилось в заявлении Брюсселя. Упомянули и то хорошее, что было между сторонами: с 2015-го отношения Белоруссии и ЕС последовательно улучшались, после того как в республике освободили политзаключенных.

Действительно, оттепель была столь бурной, что Лукашенко пришлось опровергать утверждения о «развороте на Запад». «Не обращайте внимания, если кто-то будет говорить, что мы куда-то повернули. Мы прекрасно понимаем свое место: мы на Западе никому не нужны. <…> А как меня «любят» на Западе… С тех времен ничего не изменилось», — иронизировал он в 2017-м на встрече с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым.

Даже накануне выборов наблюдалась, как говорят дипломаты, «положительная динамика». Весной Белоруссия подписала соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз. Помимо снижения цен для белорусов, это давало европейцам возможность оставаться в республике на более длительный срок.

Возможно, поэтому Брюссель сейчас осторожнее Вашингтона. Конкретика прозвучала из уст министра иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщившей, что в пятницу, 14 августа, главы МИД Европейского союза обсудят адресные санкции против Минска.

В объятия России

Российский политолог Александр Носович отмечает противоречивую реакцию Запада: «Логика примерно такова: санкции могут бросить Белоруссию в объятия России и лишат нас геополитического маневра, возможности удерживать республику в серой зоне. Решительных действий требуют «ястребы» — Польша и Литва».

Носович дает такой прогноз: санкции примут половинчатые и непоследовательные, чтобы не навредить потеплению между Белоруссией и Западом. «Действовать будут точечно против тех, кого признают виновными в подавлении беспорядков», — уточняет собеседник агентства.

Европейцы попробуют нащупать слабое звено в белорусских элитах. «Ограничения не затронут или практически не затронут тех, кто ищет точки соприкосновения с Западом. Санкции стали инструментом шантажа элит, за отказ от «правильного поведения» следует расплата — запрет въезда в шенгенское пространство и работы на западном направлении. Это призвано поощрить и более жесткую риторику по отношению к России», — добавляет эксперт.

Однако он сомневается, что давление на элиты сработает. «Белоруссия сталкивается с санкциями не первый раз, страна живет в этих условиях фактически двадцать лет, рестрикции были и экономическими, и секторальными, и политическими. И они только сплачивали белорусский политический класс», — подчеркивает Носович.

«Помпео, скорее всего, обсудит санкции с лидерами Польши, которая позиционирует себя как модератор — в том числе и в отношениях с Беларусью», — предполагает белорусский политолог Алексей Дзермант. Он соглашается с российским коллегой в том, что речь пойдет больше о персональных мерах воздействия.

«Экономические запреты показали свою неэффективность, — продолжает Дзермант. — Но какие-то, хотя бы символические, шаги в Варшаве обязаны сделать. Сомневаюсь, что это расколет элиты. Они только консолидировались под внешним прессом. Сейчас вряд ли будет по-другому».

И европейцы, и американцы не станут рисковать. «Если называть вещи своими именами, то еще до выборов Запад бросил Беларуси приманку и ждет, что она клюнет. И отношения портить там не хотят, опасаясь, что Минск вернется в объятия России», — рассуждает политолог.

При этом он обращает внимание на то, что среди белорусских элит никто не дрогнул под внешним давлением, никто не стал перебежчиком, а правоохранительная система работает как часы. И ничто пока не предвещает перемен.