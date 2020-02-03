Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом рассказала «РИА Новости» директор артистки Маргарита Соколова.

По ее словам, сообщения о том, что певица госпитализирована в тяжелом состоянии, преувеличены. МакSим обратилась за помощью в клинику и легла на лечение.

«Она обратилась за помощью, легла на лечение, и врачи, глядя на результаты диагностики, порекомендовали ей не заниматься сейчас гастрольной деятельностью, полностью отключиться и сосредоточиться на лечении и реабилитации», — заявила Соколова.

Кроме того, в интервью телеканалу «360», Соколова рассказала о том, что именно беспокоит артистку.

«Произошло обострение: мы только начали работать, ей казалось, что все хорошо. Сейчас у нее появились осложнения — головные боли, она не может спать нормально, болят ноги. Поэтому она легла в больницу на обследование и лечение», — отметила директор.

1 февраля сообщалось, что певица МакSим приостанавливает карьеру на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем. Исполнительница покидает сцену с субботы, все ближайшие концерты отменяются.

23 апреля 2019 года МакSим попала в аварию по дороге в аэропорт в одной из европейских стран. Машина артистки вылетела с дороги в кювет. После госпитализации у нее диагностировали множественные ушибы и гематомы, из-за которых у певицы начался воспалительный процесс, сопровождавшийся высокой температурой. В начале мая исполнительница пошла на поправку, частным самолетом ее доставили в Москву, а 20 мая выписали из больницы.

Певица МакSим обрела широкую известность в 2006 году с выходом альбома «Трудный возраст», самыми популярными ее песнями стали «Знаешь ли ты», «Отпускаю» и «Нежность».