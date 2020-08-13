Власти Мексики находятся в контакте с Москвой по вопросу применения российской вакцины от коронавируса и ожидают информации о клинических испытаниях препарата, сообщил глава МИД Мексики Марселро Эбрард.

«Мы находимся в контакте с Россией, которая открыта к переговорам, и запросили информацию о клинических испытаниях. Ее должны изучить медучреждения, чтобы определить возможность ее применения в короткие сроки», — сказал министр в ходе пресс-конференции в президентском дворце, которая транслировалась в микроблоге правительства в Twitter.

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.