Глава МИД Мексики Марсело Эбрард рассказал о встрече с послом РФ Виктором Коронелли и заинтересованности в том, чтобы как можно быстрее получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Благодарю посла Российской Федерации Виктора Коронелли за его визит в МИД. Мы говорили о вакцине «Sputnik V». Я выразил нашу заинтересованность в проведении третьей фазы (клинических испытаний – ред.), чтобы как можно скорее получить эту вакцину в Мексике», — написал Эбрард в своем микроблоге в Twitter.

Muy buena reunión con Víctor K. Koronelli, embajador de la Federación de Rusia en México, acerca de la vacuna Sputnik 5. Avanzamos. pic.twitter.com/6kpFbYiYjs — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 19, 2020

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.