Число жертв пандемии нового коронавируса в Мексике, по информации минздрава страны, превысило 35 тысяч, это четвертый в мире официальный показатель смертности, по которому Мексика обошла Италию.

Согласно обновленным данным минздрава, количество летальных случаев COVID-19 достигло 35 006. Общее число подтвержденных случаев за всё время составляет 299 750, ещё почти 75 тысяч человек с симптомами ожидают результата теста на вирус SARS-CoV-2, вызывающий это заболевание. Болеют в настоящий момент 29 839 человек, выздоровели 184 764.

Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил в Twitter, что на следующую неделю сигналы эпидемиологической опасности в стране останутся без изменений: 15 регионов с максимальной опасностью заражения и 17 — с высокой. В столице страны впервые выделены отдельные районы с максимальной опасностью заражения, где вновь остановлена работа части предприятий и общественных мест.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в воскресенье о снижении общей интенсивности эпидемии в стране и восстановлении экономики, хотя в 9 штатах наблюдается рост числа заболеваний COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.