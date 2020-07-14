МИД Мексики сообщил, что запрет на пересечение сухопутной границы с США продлевается на 30 дней на фоне распространение коронавируса нового типа.

«По предложению Мексики ограничения на пересечение общей наземной границы с США продлены дополнительно на 30 дней после переоценки распространения COVID-19», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Условия ограничений, введенных еще 21 марта, остаются без изменений. Запрет не касается поставок продуктов питания, топлива, лекарств и ряда других необходимых товаров. Допускаются поездки в медицинских, образовательных, правительственных целях и чрезвычайные визиты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.