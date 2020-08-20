Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард выразил заинтересованность в присоединении к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса «Спутник V», следует из сообщения внешнеполитического ведомства Мексики по итогам встречи Эбрарда с послом России Виктором Коронелли.

Сам Эбрард рассказывал, что на встрече с Коронелли заявил о заинтересованности страны в проведении третьей фазы клинических испытаний вакцины, чтобы как можно скорее получить ее в Мексике.

Отмечается, что третья фаза испытаний вакцины продолжительностью в три месяца, в которой сейчас участвуют 40 тысяч человек, будет иметь решающее значение для определения ее эффективности, регистрации и коммерциализации.

Эбрард на встрече напомнил, что правительство Лопеса Обрадора рассматривает вакцины и лекарства от COVID-19 как общественное достояние, к которому нужно дать всеобщий доступ.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз. Он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф