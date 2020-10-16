Бывшая участница «Дома-2» Марина Мексика рассказала, что собирается принять участие в шоу «Холостяк». На данный момент девушка свободна, так как несколько месяцев назад она рассталась с Артемом Пиндюрой, экс-солистом группы MBand.



Марина разместила в личном микроблоге фото, где очевидно, что девушка принимает участие в какой-то съемке. Оказывается, кандидатура Мексики пока не подтверждена, но она собирается подключить все свои связи на телевидении, чтобы попасть в число участниц проекта. Сейчас Марина является одной из тридцати тысяч девушек, которые мечтают бороться за сердце главного холостяка.



Стоит напомнить, Мексика была одной из ярких жительниц телепроекта «Дом-2». Она строила отношения с Александром Задойновым. Уйдя с телестройки, девушка так и не смогла построить с кем-либо сильный союз. Год назад она встречалась с Артёмом Пиндюрой, но летом этого года пара рассталась, о чем молодой человек сообщил у себя на странице в соцсетях.