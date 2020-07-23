Межпарламентский союз перенес на следующий год встречу спикеров парламентов мира, она пройдёт в Вене, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Что касается всемирной встречи спикеров парламента, которая по линии Межпарламентского союза традиционно проходит раз в пять лет, то она в этом году планировалась в Вене, у меня было приглашение, я планировала принять в ней участие, но после анализа ситуации в мире с пандемией, Межпарламентский союз принял решение перенести ее на следующий год, отложить на год. Снова планируется ее проводить в Вене», — сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.

Она пояснила, что в то время, когда должна была пройти всемирная встреча спикеров, пройдет видеоконференция с экспертами.

«В ней примут участие мои коллеги-сенаторы, поэтому пока на таком уровне», — отметила Матвиенко.