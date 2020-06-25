Дипломатические отношения между СССР и Францией были установлены 28 октября 1924 года. 7 февраля 1992 года был подписан Договор между Россией и Францией, подтвердивший стремление обеих сторон развивать «отношения согласия, основанные на доверии, солидарности и сотрудничестве».

Франция – один из ведущих партнеров России в Европе и мире. Между странами налажено разноплановое сотрудничество в сферах политики, экономики, культуры и гуманитарных обменов. Участие Парижа в инициированных Евросоюзом антироссийских рестриктивных мерах оказало негативное влияние на динамику двусторонних связей, однако не изменило их традиционно дружественный и конструктивный характер. Высокой интенсивностью отличается российско-французский политический диалог.

29 мая 2017 года президент России Владимир Путин по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона посетил Париж с рабочим визитом.

В Версальском дворце лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и на Украине.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон также осмотрели выставку «Петр Великий. Царь во Франции. 1717».

Встреча Путина и Макрона заложила новый вектор развития российско-французских связей, лидеры подтвердили заинтересованность развивать отношения.

8 июля 2017 года главы государств повторно встретились «на полях» саммита «Группы двадцати» в Гамбурге (Германия), где подтвердили стремление двигаться по пути восстановления полноформатного сотрудничества.

24 мая 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Россию. Президент России Владимир Путин принял его в Константиновском дворце (Санкт-Петербург). Лидеры России и Франции провели двусторонние переговоры, сначала в узком составе, потом с участием членов делегаций; подробно обсудили актуальные вопросы российско-французских отношений, а также международной повестки дня. Президент Франции совместил этот визит с участием в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в качестве почетного гостя.

25 мая лидеры двух стран встретились с представителями российского и французского бизнеса, затем выступили на пленарном заседании ПМЭФ.

Эммануэль Макрон приезжал в Россию поддержать сборную Франции по футболу на чемпионате мира, которая 10 июля 2018 года играла в полуфинале в Санкт-Петербурге, а 15 июля 2018 года победила в финале в Москве. В ходе последней поездки французский лидер был принят Владимиром Путиным.

11 ноября 2018 года президент России принял участие в торжественных мероприятиях в Париже, посвященных столетней годовщине окончания Первой мировой войны.

30 ноября 2018 года Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели встречу «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе (Аргентина).

5 декабря 2018 года Владимир Путин встретился с Франсуа Фийоном, занимавшим пост премьер-министра Франции в 2007-2012 годах. Встреча носила частный характер.

28 июня 2019 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Осаке (Япония).

19 августа Владимир Путин посетил Францию с рабочим визитом. В официальной резиденции президента Франции Форт Брегансон состоялись переговоры лидеров двух стран. Встреча прошла в закрытом режиме.

30 сентября Владимир Путин присутствовал на траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком в Париже. По завершении панихиды Путин кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

9-10 декабря президент России Владимир Путин посетил Францию для участия во встрече в «нормандском формате». В Париже также состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

В 2020 году лидеры России и Франции неоднократно общались по телефону: 3 и 12 января, 20 (в трехстороннем формате с участием канцлера Германии Ангелы Меркель) и 29 февраля, 26 марта, 17 апреля и 7 мая.

Осуществляется диалог по линии правительств двух стран.

24 июня 2019 года премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев посетил Францию (город Гавр) по приглашению своего коллеги Эдуарда Филиппа. Это была первая личная встреча премьеров двух стран. В ходе переговоров главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-французского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях.

Регулярные контакты поддерживаются на уровне министров иностранных дел.

11-12 ноября 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Францию с рабочим визитом, в рамках которого принял участие во втором Парижском форуме мира и выступил на рабочей сессии «Мастер-класс». «На полях» форума состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Франции.

Возобновлена деятельность российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ).

ССВБ был создан в 2002 году по инициативе Владимира Путина и Жака Ширака. Заседания Совета проходили поочередно в России и Франции, 11-я встреча прошла в октябре 2012 года в Париже.

9 сентября 2019 года в Москве состоялось 12-е заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности, в котором приняли участие с российской стороны – министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, с французской – министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли.

Россия и Франция тесно сотрудничают в рамках урегулирования украинского кризиса в том, что касается необходимости строгого выполнения Минских договоренностей (согласованных лидерами России, Франции, Германии и Украины).

Состоялось несколько встреч в «нормандском формате» на высшем уровне и на уровне министров иностранных дел.

Обе страны занимаются урегулированием ситуации в Сирии.

27 октября 2018 года в Стамбуле (Турция) состоялся саммит по сирийскому урегулированию, в котором впервые приняли участие в таком формате руководители России, Турции, Германии, Франции.

На нем со стороны четырех стран были даны гарантии территориальной целостности Сирии.

Франция – один из приоритетных торгово-экономических партнеров России. В 2019 году внешнеторговый оборот России и Франции составил 14,931 миллиарда долларов. Российский экспорт составил – 6,369 миллиарда долларов, импорт – 8,562 миллиарда долларов.

В январе-апреле 2020 года внешнеторговый оборот двух стран составил 4,7 миллиарда долларов, из них российский экспорт – 1,9 миллиарда долларов, импорт – 2,8 миллиарда долларов.

Более 85% российского экспорта во Францию приходится на минеральные продукты, остальная часть российского экспорта – металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

Российский импорт представлен продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями.

Франция традиционно относится к числу ведущих европейских стран-инвесторов, работающих на российском рынке. По оценкам экономистов, Франция была крупнейшим инвестором в России в 2014-2016 годах. В настоящее время объем накопленных в России прямых французских инвестиций составляет 18 миллиардов долларов. На российском рынке работают более 600 французских компаний или с французским капиталом.

Франция является крупнейшим иностранным работодателем в России – на предприятиях французских компаний работает более 140 тысяч человек. Французский бизнес представлен в различных секторах экономики – от пищевой промышленности и сельского хозяйства («Данон», «Бондюэль») до фармацевтики («Санофи Авентис», «Сервье») и машиностроения («Шнейдер Электрик»).

Многие компании имеют давние индустриальные связи с отдельными более привлекательными с инвестиционной точки зрения российскими регионами. На территории Калужской области работают предприятия концерна Peugeot-Citroën, компании Lafarge и L’Oréal.

Наиболее сильные позиции у французских компаний в топливно-энергетическом секторе («Тоталь», «Альстом», «ЭДФ»). В число крупнейших французских инвесторов также входят такие компании как «Ашан» (розничная торговля), «Сен-Гобен» (строительные материалы), «Эр Ликид» (химическая промышленность) и др.

Во Франции работают 40 российских компаний, основной инвестор на французском ранке – ОАО «РЖД». В число крупных инвесторов также входят Ростехнологии, «Газпром Маркетинг и Трейдинг», «Старсем» – совместное предприятие ГК «Роскосмос» и «Арианэспас», «Росатом Франс».

Общий объем российских капиталовложений в экономику Франции составляет три миллиарда долларов.

В мае 2018 года «на полях» ПМЭФ Российский фонд прямых инвестиций подписал с французской стороной шесть инвестсоглашений на общую сумму около одного миллиарда евро (более миллиарда долларов).

Перспективным направлением сотрудничества является взаимодействие при трансферте новейших французских технологий и организации высокотехнологичных производств в России, совместной научной деятельности и внедрении НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), а также кооперация российских технологических платформ с центрами конкурентоспособности Франции.

В апреле 2019 года состоялся первый франко-российский форум «Индустрия будущего».

Мероприятие прошло при участии ведущих французских и российских предприятий – ГК «Ростех», ПАО «ОАК», «Сколково», ГК «Цифра», ESI Group, Air Liquide, Atos, Legrand, Dassault Systèmes и многих других, а также федеральных министерств – Минпромторга, Минэкономразвития, Минэнерго, Минобрнауки.

Основным органом российско-французского межправительственного взаимодействия является Российско-Французская Комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств (МПК), которая была создана 15 февраля 1996 года. Проведено 18 заседаний МПК, последнее состоялось 1 ноября 2013 года в Москве.

Главным рабочим органом Комиссии является Российско-Французский совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (CEFIC).

В рамках Совета созданы 12 специализированных рабочих групп, ведущих деятельность по основным направлениям двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Заседания Совета проводятся на регулярной основе поочередно в России и во Франции.

Очередное заседание прошло в Москве 10 декабря 2019 года.

В начале сентября 2017 года Москва и Париж подписали совместное заявление о запуске двустороннего форума «Трианонский диалог» – постоянно действующей структуры взаимодействия по линии гражданских обществ.

Форум является рамочной диалоговой площадкой для развития отношений как по линии гражданского общества, так и по линии профессиональных сообществ, вовлеченных в развитие двусторонних отношений.

У России и Франции богатые культурно-гуманитарные связи.

В марте 2018 года на Парижском книжном салоне, где Россия была почетным гостем, состоялось официальное открытие «перекрестного» Года русского и французского языков и литературы.

В начале 2018 года в Париже прошли специальные юбилейные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.

В августе 2018 года в Канне прошел ХХI фестиваль российского искусства – крупномасштабный проект России во Франции в области культуры, в рамках которого представлено музыкальное, танцевальное искусство, а также произведения кинематографа.

В январе 2020 года во Франции стартовал культурный фестиваль «Русские сезоны», в рамках которого было запланировано более 270 мероприятий в 64 городах.

С 23 марта 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией была запущена онлайн-платформа Stay Home with Russian Seasons, где размещались видеоматериалы участников проекта «Русские сезоны». Гастроли российских коллективов перенесены на более поздний срок.

Материал подготовлен на основе информации Mpravda.com и открытых источников