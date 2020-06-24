26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения.

Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Российско-абхазский политический диалог на высшем уровне носит интенсивный характер. Президент Российской Федерации Владимир Путин дважды посещал Абхазию с рабочим визитом (8 августа 2013 года и 8 августа 2017 года).

Президент Абхазии (2014-2020) Рауль Хаджимба неоднократно посещал Россию с визитами: в августе (Москва) и в ноябре (Сочи) 2014 года, дважды в мае 2015 года (Москва), в феврале и в декабре 2016 года (Москва).

24 августа 2018 года состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, которые посетили Москву с рабочими визитами, приуроченными к 10-летней годовщине признания Россией независимости двух государств. По окончании трехсторонней встречи состоялась отдельная встреча Владимира Путина с Раулем Хаджимбой.

21 ноября 2018 года в Сочи состоялась очередная встреча президентов двух стран. В ходе переговоров лидеры обсудили текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества государств.

6 августа 2019 года состоялся очередной рабочий визит президента Абхазии. В Сочи Владимир Путин и Рауль Хаджимба обсудили текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества. Встреча прошла в преддверии 11-й годовщины признания независимости Абхазии и установления дипломатических отношений с республикой.

23 марта 2020 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Аслану Бжании по случаю избрания на пост президента Республики Абхазия.

Рабочие визиты министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сухум прошли 26 апреля 2011 года и 18-19 апреля 2017 года.

Сергей Лавров встречался с министром иностранных дел Абхазии в апреле 2012 года, в марте 2015 года, в марте и в ноябре 2016 года, в апреле 2019 года в Москве.

Регулярно проводятся межмидовские консультации. 14 февраля, 30 сентября и 5 декабря 2019 года в Москве прошли очередные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации, установленного Меморандумом между МИД России и МИД Абхазии (2015). Российские и абхазские делегации плотно взаимодействуют в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Российская Федерация является основным торговым партнером Абхазии (свыше 77% товарооборота Республики). В 2019 году российско-абхазский товарооборот составил 282,234 миллиона долларов (в 2018 году – 256,622 миллиона долларов). Экспорт – 211,424 миллиона долларов, импорт – 70,910 миллиона долларов.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства и другие товары. Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью.

Россия оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республики. За время реализации инвестпрограмм Республике Абхазия из российского бюджета было выделено 23 миллиарда рублей.

В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Основную долю этих средств потратят на капремонты, модернизацию и обновления в сфере энергетики, водоснабжения, дорожной инфраструктуры. Эта работа координируется в рамках Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией.

Очередное заседание межправкомиссии прошло в декабре 2019 года в Сухуме.

В Республике зарегистрировано более двухсот совместных российско-абхазских предприятий. Сотрудничество по линии частного бизнеса осуществляется, главным образом, в областях связи, туризма, топливно-энергетического комплекса и строительства.

Сложная обстановка в регионе обуславливает особую актуальность сотрудничества в сфере безопасности. На основе Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Абхазии от 17 февраля 2010 года в Республике дислоцируется 7-я объединенная российская военная база, обеспечивающая защиту суверенитета и безопасности Абхазии, а в соответствии с Соглашением о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года – Погрануправление ФСБ России.

Динамично развиваются межрегиональные связи, начало которым было положено еще до признания Россией независимости Абхазии.

Абхазия входит в число популярных туристических направлений у россиян. По данным Росстата, в 2019 году Абхазию посетили 4,8 миллиона российских туристов.

Материал подготовлен на основе информации Mpravda.com и открытых источников