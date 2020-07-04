Международный союз конькобежцев (ISU) не сможет проводить официальные международные соревнования по фигурному катанию в 2020 году, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен этап юниорского Гран-при, который должен был пройти в Японии в сентябре. До этого ISU также сообщал об отмене этапов в канадском Ричмонде и словацком Кошице. Проблемы ISU связаны с юридическими нормами, которые были введены разными государствами для сдерживания распространения инфекции.

Федерация фигурного катания России уже известила российских спортсменов о том, что с высокой долей вероятности сезон-2020/21 будет состоять только из этапов Кубка России и чемпионата России.

В минувшем сезоне также был отменен чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в марте в канадском Монреале.