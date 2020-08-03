Уже прошло несколько недель, как Юлия Белая покинула проект «Дом-2». Сейчас она снимает квартиру совместно с подругой Алесей Семеренко и потихоньку устраивает свою жизнь и карьеру. Но в личной жизни девушки пока что ничего интересного не происходит. Возможно, это связано с тем, что у неё остались чувства к бывшему возлюбленному Евгению Ромашову.



Совсем недавно девушка призналась, что по-прежнему продолжает общаться с Женей. Юля поделилась, что у бывших возлюбленных странные взаимоотношения, которые неизвестно к чему приведут. Сейчас ребята ждут встречи, чтобы обсудить с глазу на глаз свои дальнейшие перспективы.



На проекте Евгений проводит много времени с Викторией Ди, они вместе посещают студии звукозаписи. По словам Юли, она совершенно не ревнует бывшего возлюбленного к Вике, у неё просто не хватает на это времени. Жизнь Белой сейчас настолько насыщена, что на переживания и ревность она не обращает внимания. К тому же, Юля и Женя – свободолюбивые люди, которые в данный момент могут общаться с кем угодно. Они оба ждут встречи, чтобы определиться, какие отношения у них будут дальше.