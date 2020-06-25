Соединённые штаты и Евросоюз оказались на пороге торговой войны, сообщает Bloomberg. Причиной тому стал неожиданный поворот в многолетнем споре относительно субсидирования национальных авиаконцернов.

Речь идет о поддержке американской компании Boeing и французской Airbus. США апеллирует к тому, что часть европейских стран субсидирует Airbus с нарушениями правил Всемирной торговой организации (ВТО), что даёт французам преимущество в конкурентной борьбе, а Boeing тем временем терпит убытки. Аналогичные претензии у ЕС к США: якобы американский авиастроитель получает незаконные субсидии, что влияет на конкурентоспособность Airbus.

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Несколько дней назад США ввели пошлины на ряд европейских товаров на общую сумму 7,5 миллиарда долларов. В ответ ЕС запросило в ВТО ввести пошлины на американские товары на сумму 11,2 миллиарда долларов. Рассмотрение вопроса экспертами Всемирной торговой организации назначено на июль текущего года.

Аналитики подчеркивают, что в случае одобрения ВТО европейских пошлин на американские товары, убытки понесут не только представители авиастроительной промышленности США, но и компании, ведущие деятельность в сфере добычи угля, сельскохозяйственные предприятия и представители рыболовного промысла.

Годом ранее, как сообщал «Рамблер», внимание СМИ было приковано к торговому противостоянию США с Китаем, которые находятся в состоянии экономического конфликта с 2018 года после того, как американский президент Дональд Трамп подписал несколько указов о введении пошлин на импорт китайских товаров на сумму 250 миллиардов долларов. Китай впоследствии ответил пошлинами на 110 миллиардов долларов.