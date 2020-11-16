Согласно записям служки Серафима Саровского, святой отец называл точное место рождения Антихриста — между Петербургом и Москвой. Однако эти «пророчества» вызывают много вопросов у верующих, пишет «Царьград».

По данным издания, записанные «служкой» Н. Л. Мотовиловым пророчества Саровского о конце света сейчас активно распространяются в Сети.

Согласно этим записям, преподобный Серафим Саровский (1759-1833) говорил о том, что «злодеи поднимут высоко свою голову», а Господь «попустит их начинаниям на малое время». При этом перед концом света «Россия сольется в одно море великое с прочими землями и племенами славянскими».

Саровский, согласно записям, также предупреждал, что Антихрист появится на свет «между Петербургом и Москвой, в том великом городе, который по соединении всех племен славянских с Россией будет второй столицей царства Русского».

Русская православная церковь не видит оснований верить этим предсказаниям, подчеркивает издание.

Как сообщал «Рамблер», ранее в соцсетях обсуждали пророчества Ванги и Нострадамуса о России. «Непознанный Мир» рассказал, что Ванга обещала России конфликты со множеством стран в 2021 году, но в то же время «неоспоримое лидерство» и «укрепление духа государства».

В катренах Нострадамуса находили предсказания о «золотом веке» России (его ждут в 2025-м или 2035 году), появлении новой религии, которая сделает страну «духовным центром» мира, а также «осторожном и благородном» российском правителе.