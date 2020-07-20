Столкновения между сторонниками независимости испанского автономного сообщества Каталония и правоохранительными органами произошли недалеко от монастыря Поблет, который в понедельник посетили король Испании Фелипе VI и королева Летисия.

Утром сторонники независимости собрались в муниципалитете Эсплуга-де-Франколи, расположенном в трех километрах от монастыря, и направились к нему колонной под лозунгом «У Каталонии нет короля».

Несколько десятков человек попытались пройти непосредственно к монастырю – путь преградили правоохранительные органы. Произошли столкновения, стражи правопорядка применили дубинки. По крайней мере один человек был задержан. Видео столкновений размещено в соцсетях организаций, выступающих за независимость Каталонии.

Однако, как сообщает телеканал TVE, несколько человек все-таки смогли подойти к монастырю ближе.

Утром неизвестные подожгли шины на высокоскоростной железной дороге в другом районе автономного сообщества – на пути из Фигераса в Барселону – из-за чего движение поездов было остановлено и не возобновилось до сих пор.

Визит главы государства проходит в рамках его поездки по всем автономным сообществам страны в связи с последствиями эпидемии коронавируса COVID-19. Изначально предполагалось, что глава государства приедет в Барселону, где посетит храм Саграда Фамилия, а оттуда направится в Фигерас, где расположен музей Сальвадора Дали. Однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и усиления карантинных мер (в этих регионах жителям рекомендовано не выходить из домов без крайней необходимости) программа визита была сокращена. Во время посещения монастыря королевскую чету сопровождали министр здравоохранения Сальвадор Илья и представитель правительства Испании в Каталонии Тереса Кунильера. Ни один из представителей каталонского правительства не приехал.

Протесты также связаны с разразившимся коррупционным скандалом вокруг отца Фелипе VI, короля Хуана Карлоса, в отношении которого ведет расследование прокуратура Верховного суда Испании из-за возможного поступления на швейцарские счета 100 миллионов долларов в 2008 году от саудовской королевской семьи в связи с контрактом на строительство высокоскоростной железной дороги между Меккой и Мединой.

Накануне глава женералитета Ким Торра сообщил, что каталонские власти рассматривают возможность подачи судебного иска против Хуана Карлоса.