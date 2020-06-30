

Владимир Путин открыл ж/д движение по Крымскому мосту

30 июня два железнодорожных состава проследуют по Крымскому мосту, открыв грузовое железнодорожное движение на этом участке транспортного перехода, сообщает инфоцентр «Крымский мост». Поезда пойдут навстречу друг другу, один с материка, другой – с полуострова. Когда они пересекут Керченский пролив, грузовое железнодорожное движение будет официально открыто.

В торжественном мероприятии примут участие глава Крыма Сергей Аксенов, глава Севастополя Михаил Развожаев, а также глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих.

Как ранее отмечал министр транспорта, после запуска грузового движения, стоимость перевозки основных грузов — зерна, нефтепродуктов, стройматериалов, металлопроката — снизится примерно на 30-50%.