«Медуза» с часу ночи не может связаться со своим корреспондентом Максимом Солоповым, журналисты Daily Storm лично подтвердили редакции информацию о том, что он был избит при задержании в Минске, рассказала Mpravda.com генеральный директор издания Галина Тимченко.

Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила Mpravda.com о том, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал также Максим Солопов из «Медузы», которому «досталось гораздо больше».

«Мы не можем его найти», — сказала Тимченко, указав, что с часу ночи он не выходит на связь.

Подтверждение информации об избиении Солопова, по словам Тимченко, «Медуза» получила лично от журналистов Daily Storm, «а не через телеграм в том числе».

Ранее главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко сообщил о задержании в Минске сотрудников вещателя. В разговоре с Mpravda.com он также отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили Mpravda.com, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Ранее пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что посольство РФ на данный момент не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о наличии граждан РФ среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике. Он добавил, что российские дипломаты занимаются уточнением данной информации, выяснением всех обстоятельств.