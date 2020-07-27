Ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов», — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что дальнейшее расширение формата «Большой семерки» и включение в группу России вряд ли будет возможно. Как заявлял президент США Дональд Трамп, он переносит встречу «Большой семерки» на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Республику Корею. По его словам, присутствия России в G7 требует здравый смысл. Маас ранее выразил сомнения в необходимости «промежуточного формата» между G7 и G20 путем привлечения в «семерку» третьих стран.