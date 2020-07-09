Ситуация в экономике России из-за глобальных процессов стала хуже, чем в прошлом году, но страна уже научилась отвечать на кризисы и подготовила подушку безопасности. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам ИД «Комсомольская правда».

"Сейчас ситуация, конечно, хуже, чем была в прошлом году", — сказал он, отметив, что "падение цен на энергоносители и пандемия привели к очень серьезным последствиям в мировой экономике", объем которой в этом году снизится.

«То же самое происходит и с российской экономикой, потому что мы не находимся за железным занавесом, мы не можем обособиться. Все те процессы, которые происходят на мировом рынке, в экономике США, в европейской экономике, в китайской, отражаются и на нас», — подчеркнул Медведев.

"С другой стороны, за последние годы мы научились на кризисы отвечать", — продолжил он.

Зампред СБ РФ отметил, что в бытность президента РФ и премьер-министра РФ ему самому «пришлось пройти через несколько кризисов».

«И мне кажется, мы вышли из тех кризисов с наименьшими издержками, которые могли быть. Мы не только не растеряли того, что могли получить, но и нарастили экономическую мощь страны, сохранили макроэкономическую стабильность», — сказал Медведев.

Он пожелал нынешнему правительству РФ успехов в борьбе с последствиями нового кризиса.

«Очевидно, что если бы мы не накопили резервы, если бы у нас не было такой сбалансированной экономической модели, не были бы решены вопросы с курсом рубля, то сейчас наша страна оказалась бы в очень тяжелом положении. А сегодня мы имеем подушку безопасности», — констатировал замглавы СБ РФ.

По его словам, создание программы восстановления отдельных отраслей экономики и поддержки населения на триллионы рублей — это результат той стабильной макроэкономической основы, которая была создана в последние годы.