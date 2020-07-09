Переход к гибкому графику рабочей недели не за горами, поэтому нужно создать правильное трудовое законодательство в этой сфере. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам ИД «Комсомольская правда».

Медведев сделал заявление об отношении к Путину

По его мнению, тема четырехдневной рабочей недели "соприкасается с работой на удаленке".

«Если человек находится в удаленной системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче. Переход к гибкому графику рабочей недели, четырехдневной или какой-то иной, очевидно, не за горами. Но нужно к этому подготовиться и создать правильное трудовое законодательство», — сказал Медведев.

Зампред СБ РФ, возглавлявший до января 2020 г. правительство, отметил, что в прошлом году на него «многие смотрели с удивлением», когда он озвучил идею четырехдневной рабочей недели.

«Я, конечно, не предполагал, каким образом мы столкнемся с удаленной занятостью и сокращенной рабочей неделей», — сказал Медведев.

При этом он считает очень важным отрегулировать в Трудовом кодексе РФ вопросы, связанные с удаленной занятостью.

«Получается так, что человек, находясь на удаленке, может использоваться работодателем чуть ли не круглые сутки. У человека должно быть время и для отдыха, и для семейных дел, а за сверхурочную работу нужно платить», — подчеркнул замглавы Совбеза.

Выразив уверенность, что "удаленка не должна быть единственным вариантом трудовых отношений", Медведев рассказал при этом о случаях, когда к нему на совещания в Москву прилетали, например, по 10 губернаторов, причем кто-то из них может даже и не выступал в итоге.