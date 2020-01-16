Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ был подписан 15 января и опубликован на официальном сайте правовой информации.

Деньги на строительство ледокола будут выделены из федерального бюджета в период с 2020 по 2027 год. Корабль по проекту 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году, пишет «Федеральное агентство новостей».

Заказчиком строительства выступит госкорпорация «Росатом», застройщиком — федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота.

27 декабря 2019 года сообщалось, что Балтийский завод планирует произвести пять атомных ледоколов до 2026 года для работы на Северном морском пути.

14 декабря прошлого года самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» российского производства успешно завершил этап ходовых испытаний. В ходе программы испытаний первого этапа специалисты проверили ход от резервных дизель-генераторов, связь, навигацию и бытовые системы ледокола. Также была достигнута самостоятельная скорость в шесть узлов.