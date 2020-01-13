Задача современной журналистики — побуждать представителей власти к действиям для решения проблем, заявил 13 января премьер-министр России Дмитрий Медведев на вручении премии правительства в области СМИ.

«Задача журналистов — не только информировать о проблемах, которые существуют в стране (у нас их тоже предостаточно), но и побуждать к действию тех, от кого зависит решение этих проблем, прежде всего саму власть», — приводит ТАСС слова главы правительства. Медведев отметил, что лауреаты премии всегда дают властям напутствие, отмечают, на что нужно обратить внимание.

Премьер также поздравил лауреатов премии, а также остальных собравшихся журналистов с Новым годом, Рождеством и Днем российской печати, который отмечается в понедельник, 13 января.

Он подчеркнул, что журналистика — это сложный, зачастую коллективный труд, добавив, что для читателей большая удача, если такой коллектив работает вместе длительное время.

Но бывают и ситуации другие, когда один человек способен изменить жизнь, мир и пример наших лауреатов доказывает, что такая профессия как журналистика — это профессия, если хотите, энтузиастов, то есть людей, которые готовы в одиночку, подчас в очень сложных условиях, в горячих точках, или в весьма нервной ситуации восстанавливать справедливость, бороться за истину, защищать творческие свободы, свободы коллег по журналистскому сообществу и, конечно, развивать лучшие традиции нашей культуры», — заключил Медведев.

Как отмечает «РИА Новости», среди лауреатов премии — телеведущий и госдеятель Михаил Швыдкой, обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин, гендиректор ООО ««АБВГДейка» Татьяна Черняева, а также журналист из Дагестана Аликбер Абдулгамидов, первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина, издатель русскоязычных СМИ в Австралии и Новой Зеландии Семен Пинчук.