Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях, в том числе в цирках и зоопарках.

Как говорится на сайте Минкультуры, проект впервые на законодательном уровне вводит регулирование содержания животных в культурно-зрелищных целях.

Отмечается, что он призван урегулировать сферу защиты животных. Ранее она не регулировалась, в связи с чем было значительное количество нарушений, говорится в публикации.

Так, до 2022 года организации, использующие животных в культурно-зрелищных целях, обязаны получить лицензию на осуществление своей деятельности.

Ранее в американском штате Калифорния примут ряд мер, направленных на защиту животных, в том числе запрет на продажу и изготовление меховых изделий, а также на использование животных в цирках.

1 ноября в Словакии вступило в силу постановление минсельхоза и развития села, запрещающее использовать в цирковых представлениях всех зверей, кроме собак, кошек и домашних хорьков.