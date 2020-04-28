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Заместитель главы российского Совета безопасности, глава «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что дистанционное обучение в школах и университетах может затянуться. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, что это удаленное образование, по всей вероятности, может быть надолго», — заявил он.

На заседании президиума генсовета «Единой России» Медведев призвал членов партии и дальше предоставлять компьютеры ученикам из нуждающихся семей.

Также он отметил, что система удаленного образования в России в условиях пандемии «пока не очень хорошо работает».

Как писал «Рамблер», ранее российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что из-за ситуации с коронавирусом следующий учебный год в вузах может начаться в дистанционном режиме.

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