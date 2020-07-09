Сын председателя политической партии «Единая Россия» и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья занимается частными бизнес-проектами. Об этом Медведев-старший сам сообщил изданию «Комсомольская правда».

По его словам, 25-летний Илья пытается заниматься проектами в том числе в сфере цифровой экономики — очень популярными в настоящее время среди его сверстников.

Медведев-старший отметил, что его сын занимается бизнесом сам и с удовольствием, но пока не добился особенных успехов. Он выразил надежду, что Илья добьется успеха в будущем.

«Личные моменты его жизни я бы, конечно, не хотел комментировать», — добавил бывший премьер-министр России.

В ходе того же интервью, как сообщал «Рамблер», Медведев заявил, что между ним и президентом России Владимиром Путиным все в порядке, все хорошо — их отношения добрые и товарищеские, они регулярно обсуждают самые разные вопросы, в том числе вопросы сферы безопасности, партийные, экономические и социальные вопросы, например, подготовку предложений по поддержке экономики и социальной сферы во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.