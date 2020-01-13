Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 22 млн рублей на закупку за рубежом лекарств, необходимых для детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом он рассказал на совещании с вице-премьерами.

Распоряжение относится к восьми препаратам, не зарегистрированным в России, в том числе и «Фризиуму», передает 13 января «Интерфакс».

28 декабря президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой российское правительство может закупать незарегистрированные в РФ лекарства. Документ вступает в силу в марте.

В октябре в России начали бесплатно выдавать незарегистрированный в стране препарат «Клобазам» для больных детей. Первую партию препарата на более чем 500 детей привезли в Россию 26 октября.

Это лекарство, более известное под торговыми названиями «Фризиум» или «Урбанил», было зарегистрировано в СССР, но с российского рынка ушло как невостребованное. При этом на данный момент около 3 тыс. детей в стране могут испытывать в нем потребность.