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Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

08:04 23/01/2020

Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, передает «МИР 24».

Как отмечается, российский спортсмен, посеянный на турнире под четвертым номером, во втором круге сломил сопротивление испанца Педро Мартинеса в трех сетах — 7:5, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась два часа девять минут.

В следующем матче Медведев сыграет с лучшим в паре Хайме Мунар (Испания) – Алексей Попырин (Австралия). Этот поединок пройдет в четверг позднее.

Накануне в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису пробилась россиянка Екатерина Александрова.



