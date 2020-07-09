Если не предпринять усилий для сохранения существующего международного миропорядка в сфере ограничения вооружений, это может вылиться в том числе и в гонку вооружений, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Я не предсказываю новую гонку вооружений. Но я говорю следующее: если не предпринять усилий для сохранения существующего международного миропорядка в сфере ограничения вооружений, это все может вылиться в том числе и в гонку вооружений», — сказал он в интервью ИД «Комсомольская правда».

СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Россия неоднократная призывала США его продлить, но пока американская администрация не объявляла, намерен ли Вашингтон это сделать. США настаивают на привлечении КНР к российско-американским переговорам по продлению стратегического договора СНВ-3, Китай заявляет, что не заинтересован в этом.

СНВ-3 вступил в силу в 2011 году. Согласно этому соглашению, стороны обязуются ограничить свои Вооруженные силы 700 носителями ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками.